Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мурзин Климант Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Мурзин) Матрена Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Мурзин) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мурзин Анисим Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мурзин Григорий Иванов

Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.