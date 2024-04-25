Мурзина (Воеводиона) Марья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Мурзин) Матрена Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Мурзин) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мурзин Анисим Иванов
Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Мурзин Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно