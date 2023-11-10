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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашкин Игорь
Отец ребёнка: Мурашкин Всеволод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мурашкин Валерий
Отец ребёнка: Мурашкин Всеволод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мурашкин Всеволод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Мурашкин Всеволод