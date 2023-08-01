Мерзляков (Путиёва) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзляков (Путиёва) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1960

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1960

Отец: Путиёв Виталий

Мать: Алла

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