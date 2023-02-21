Хрущов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущов Иван Петрович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

20.08.1841

Дата смерти

08.08.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1841
Костромская губерния
Место жительства
По 1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1870 по 1878
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1878 по 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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