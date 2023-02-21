Хрущов Иван Петрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения20.08.1841
Дата смерти08.08.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1841
Костромская губерния
Место жительства
По 1862
Место жительства
С 1870 по 1878
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1878 по 1904
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.08.1904