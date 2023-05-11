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Комаров Борис Дмитриевич

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Место рождения

Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район

Дата рождения

1927

Дата смерти

15.09.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Рождение ребёнка
31.05.1961

Сын: Комаров Сергей Борисович

Мать ребёнка: Комарова Лидия Николаевна

Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Лидия Николаевна

Смерть
15.09.?
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