Комаров Борис Дмитриевич
Место рожденияДеревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Дата рождения1927
Дата смерти15.09.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Рождение ребёнка
31.05.1961
Мать ребёнка: Комарова Лидия Николаевна
Деревня Мордвины, Владимирская область, Ковровский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.?