Агеева Антонина Мартемьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1955
Дата смерти08.04.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1955
Отец: Агеев Мартемьян Устинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1977
Сын: Филимонов Виталий Внатольевич
Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Филимонова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Петрович
Смерть
08.04.2018