Агеева Антонина Мартемьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева Антонина Мартемьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1955

Дата смерти

08.04.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1955

Отец: Агеев Мартемьян Устинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1977

Сын: Филимонов Виталий Внатольевич

Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Филимонова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Филимонов Анатолий Петрович

Смерть
08.04.2018
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