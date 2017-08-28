Рассохина (Соловьева) Тамара Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассохина (Соловьева) Тамара Леонидовна

Место рождения

С.Старые Вашки

Дата рождения

14.03.1940

Дата смерти

28.08.2017

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1940

Отец: Соловьев Леонид Никитич

Мать: Соловьева Анна Николаевна

С.Старые Вашки
Красивая Сильная Добрая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рассохин Олег Васильевич

Смерть
28.08.2017
Гор.Сочи
В Успение Присвятой Богородици
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