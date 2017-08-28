Рассохина (Соловьева) Тамара Леонидовна
Место рожденияС.Старые Вашки
Дата рождения14.03.1940
Дата смерти28.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1940
Отец: Соловьев Леонид Никитич
С.Старые Вашки
Красивая Сильная Добрая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рассохин Олег Васильевич
Смерть
28.08.2017
Гор.Сочи
В Успение Присвятой Богородици