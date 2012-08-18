Бусыгина Екатерина Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина Екатерина Вячеславовна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

18.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2012

Отец: Бусыгин Вячеслав Юрьевич

Мать: Бусыгина Оксана Викторовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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