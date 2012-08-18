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Бусыгина Екатерина Вячеславовна
Бусыгина Екатерина Вячеславовна
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
18.08.2012
Пол
Женский
Отец
Бусыгин Вячеслав Юрьевич
1973 г.р.
Мать
Бусыгина (Демьянцева) Оксана Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2012
Отец:
Бусыгин Вячеслав Юрьевич
Мать:
Бусыгина Оксана Викторовна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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