Батуева Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батуева Кристина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.2020

Отец: не указан

Мать: Турышева Ксения Сергеевна

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