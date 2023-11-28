Вознесенская Татьяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская Татьяна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1987

Отец: не указан

Мать: Якуть Лилия Францевна

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