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Разгонюк Сергей Александрович

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Место рождения

Долгий Мост, Абанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2010 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1982

Отец: Разгонюк Александр Анатольевич

Мать: Разгонюк Анна Зиновьевна

Долгий Мост, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.06.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.03.2009

Сын: Разгонюк Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.10.2010

Сын: Разгонюк Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Богучаны, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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