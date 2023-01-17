Разгонюк Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения24.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1982
Рождение ребёнка
20.01.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.06.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.2009
Сын: Разгонюк Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2010
Сын: Разгонюк Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности