Кириллова (Векова) Вера Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Аверкий Сергеевич
Мать: Векова жена Аверкия
Рождение ребёнка
09.10.1960
Сын: Кириллов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1967
Дочь: Аверьянова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Петр Александрович
Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно