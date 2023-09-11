Кириллова (Векова) Вера Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Векова) Вера Аверкиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Аверкий Сергеевич

Мать: Векова жена Аверкия

Рождение ребёнка
09.10.1960

Сын: Кириллов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.10.1967

Дочь: Аверьянова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Петр Александрович

Отец ребёнка: Кириллов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Александр Иванович

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