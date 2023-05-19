Ведерникова (-) Фекла Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (-) Фекла Егорова

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1840

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1851

Сын: Ведерников Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Ведерников Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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