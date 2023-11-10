Куликов Кирило Анисимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Куликов Анисим Устинович
Мать: Куликова Харитонья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Куликов Прокопей Кириллович
Мать ребёнка: Куликова ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковья Кирилловна
Мать ребёнка: Куликова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно