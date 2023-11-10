Куликов Кирило Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Кирило Анисимович

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Куликов Анисим Устинович

Мать: Куликова Харитонья

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Куликов Прокопей Кириллович

Мать ребёнка: Куликова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковья Кирилловна

Мать ребёнка: Куликова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Авдотья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова ?

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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