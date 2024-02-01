Филатова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1955

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1955

Отец: Филатов ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Мать: Филатова КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

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