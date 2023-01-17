Князева (Колодкина) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти29.04.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1887
Отец: Колодкин Андрей
Мать: Колодкина Евдокия
Возможно,неточно место рождения.В стадии исследования.Но приехали в с.Вольное из с.Толстовка
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
14.08.1905
Отец ребёнка: Князев Кирсан Григорьевич
Смерть
29.04.1966
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
От церребрального артериосклероза,была лежачая,ухаживала Князева Татьяна Андреевна,жена сына