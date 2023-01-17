Князева (Колодкина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Колодкина) Наталья Андреевна

Князева (Колодкина) Наталья Андреевна

avatar

Место рождения

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

29.04.1966

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колодкин Андрей

Мать: Колодкина Евдокия

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Возможно,неточно место рождения.В стадии исследования.Но приехали в с.Вольное из с.Толстовка
Бракосочетание
Около 1904

Муж: Князев Кирсан Григорьевич

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.08.1905

Сын: Князев Павел Кирсанович

Отец ребёнка: Князев Кирсан Григорьевич

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.04.1966
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
От церребрального артериосклероза,была лежачая,ухаживала Князева Татьяна Андреевна,жена сына
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close