Курбатов Григорий Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.
Дочь: Курбатова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Курбатова Хиония Дмитриевна
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Крестьянин деревни Кащеево Стрелецкой волости Алексинского уезда Тульской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно