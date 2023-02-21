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Чернаков Константин Андреевич

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Место рождения

деревня Лабажская, Усть-Паденьский с/с, Ровдинский район архангельской области

Дата рождения

30.10.1905

Дата смерти

09.03.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905

Отец: Чернаков Андрей Елисеевич

Мать: Чернакова Анастасия Ильинична

деревня Лабажская, Усть-Паденьский с/с, Ровдинский район архангельской области
Рождение ребёнка
19.10.1933

Сын: Чернаков Лев Констанинович

Мать ребёнка: Чернакова Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
29.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернакова Ольга Андреевна

Сокол, Россия
Рождение ребёнка
27.12.1947

Дочь: Жеглова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Чернакова Ольга Андреевна

Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова Ольга Андреевна

Вологда, Россия
Смерть
09.03.1977
Вологда, Россия
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