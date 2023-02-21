Чернаков Константин Андреевич
Место рождениядеревня Лабажская, Усть-Паденьский с/с, Ровдинский район архангельской области
Дата рождения30.10.1905
Дата смерти09.03.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1905
деревня Лабажская, Усть-Паденьский с/с, Ровдинский район архангельской области
Рождение ребёнка
19.10.1933
Сын: Чернаков Лев Констанинович
Мать ребёнка: Чернакова Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
29.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернакова Ольга Андреевна
Сокол, Россия
Рождение ребёнка
27.12.1947
Дочь: Жеглова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Чернакова Ольга Андреевна
Вологда, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Вологда, Россия
Смерть
09.03.1977
Вологда, Россия