Куйда Федот Макарьев
Место рождения
Дата рождения02.03.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1886 ст.
Отец: Куйда Макар Трофимович
Мать: Куйда Мария Иванова
Крещение
02.03.1886 ст.
Восприемники: того же села Никита Тихонов Рябчук и жена Рябчука (другог)
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Сын: Куйда Ильия Федотов
Мать ребёнка: Куйда Феодора Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куйда Феодора Артемьева
Смерть
Неизвестно