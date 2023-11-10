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Куйда Федот Макарьев

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

02.03.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1886 ст.

Отец: Куйда Макар Трофимович

Мать: Куйда Мария Иванова

Крещение
02.03.1886 ст.
Восприемники: того же села Никита Тихонов Рябчук и жена Рябчука (другог)
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Сын: Куйда Ильия Федотов

Мать ребёнка: Куйда Феодора Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куйда Феодора Артемьева

Смерть
Неизвестно
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