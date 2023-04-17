Панкин Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панкин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1898 ст.
Дочь: Синецкая Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Панкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Панкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Панкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Панкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно