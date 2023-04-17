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Панкин Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1898 ст.

Дочь: Синецкая Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Панкина ?

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Панкина ?

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Панкина ?

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Панкина ?

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Панкина ?

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панкин Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Панкина Степанида Алексеевна

Качево, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкина Степанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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