Волкова (Яковлева) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Яковлева) Евдокия Леонтьевна

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Место рождения

Макеево, Ступино, Московская область

Дата рождения

12.08.1873 ст.

Дата смерти

Около 1965

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1873 ст.

Отец: Яковлев Леонтий Яковлевич

Мать: Киселева Александра Дмитриевна

Макеево, Ступино, Московская область
Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Волков Михаил Ильич

Щеглятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
30.01.1894 ст.

Муж: Волков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.

Сын: Волков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Волков Михаил Ильич

Бытинки, Домодедово, Московская область
Смерть
Около 1965
Москва, город федерального значения Москва
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