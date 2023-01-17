Волкова (Яковлева) Евдокия Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1873 ст.
Дата смертиОколо 1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1873 ст.
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Муж: Волков Михаил Ильич
Щеглятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
30.01.1894 ст.
Муж: Волков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Волков Михаил Ильич
Бытинки, Домодедово, Московская область
Смерть
Около 1965
Москва, город федерального значения Москва