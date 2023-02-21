Фёдоров Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдоров Михаил

Мать: Фёдорова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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