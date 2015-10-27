Голубева (Демидова) Нина Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рождения29.03.1935
Дата смерти27.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1935
Место жительства
С 1950 по 2015
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Голубева Елена Петровна
Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2015