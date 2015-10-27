Голубева (Демидова) Нина Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Демидова) Нина Егоровна (Георгиевна)

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Место рождения

Спиридоновка, Самарский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

29.03.1935

Дата смерти

27.10.2015

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

Вычислено 1934 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1935

Отец: Демидов Егор (Георгий) Ильич

Мать: Демидова Степанида Николаевна

Спиридоновка, Самарский уезд, Самарская губерния
Место жительства
С 1950 по 2015
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Голубева Елена Петровна

Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Петр Сергеевич

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Петр Сергеевич

Смерть
27.10.2015
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