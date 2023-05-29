Гуськов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуськов Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Александр Константинович

Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Константиновна

Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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