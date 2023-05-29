Гуськов Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Александр Константинович
Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуськов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Константиновна
Мать ребёнка: Гуськова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно