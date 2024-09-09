Кирпиченко Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпиченко Алиса ( Люся)
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирпиченко Надежда
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпиченко Иван Федорович
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
24.07.1919
Сын: Кирпиченко Борис Федорович
Мать ребёнка: Марфа Сидоровна
Великая Дочь, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно