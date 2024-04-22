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Долгий Мина Кириллов

Место рождения

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Долгий Кирилл

Мать: не указана

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Долгий Андрей Минов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.03.1867 ст.

Сын: Долгий Иаков Минов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.01.1870 ст.

Дочь: Долгая Татиана Минова

Мать ребёнка: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
13.07.1873 ст.

Сын: Долгий Гавриил Минов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.

Сын: Долгий Никифор Минов

Мать ребёнка: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.

Дочь: Долгая Феодора Минова

Мать ребёнка: Татьяна Игнатова

Малая Ведрень, Чашникский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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