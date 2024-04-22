Долгий Мина Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Долгий Кирилл
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Долгий Андрей Минов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатова
Рождение ребёнка
19.03.1867 ст.
Сын: Долгий Иаков Минов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатова
Рождение ребёнка
09.01.1870 ст.
Дочь: Долгая Татиана Минова
Мать ребёнка: Татьяна Игнатова
Рождение ребёнка
13.07.1873 ст.
Сын: Долгий Гавриил Минов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатова
Рождение ребёнка
10.02.1876 ст.
Сын: Долгий Никифор Минов
Мать ребёнка: Татьяна Игнатова
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.
Дочь: Долгая Феодора Минова
Мать ребёнка: Татьяна Игнатова
Смерть
Неизвестно