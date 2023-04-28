Румянцева Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Мылов Михаил Иванович
Мать: Мылова Ольга Павловна
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Алексеева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Румянцев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Румянцева Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Румянцев Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Румянцева Юлия Федоровна
Отец ребёнка: Румянцев Федор Алексеевич
Смерть
1970