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Румянцева Любовь Михайловна

Место рождения

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мылов Михаил Иванович

Мать: Мылова Ольга Павловна

Саблё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1918

Муж: Румянцев Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Алексеева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Румянцев Федор Алексеевич

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Румянцева Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Румянцев Федор Алексеевич

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Румянцева Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Румянцев Федор Алексеевич

Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1970
Хотобужи, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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