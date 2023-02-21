Матикайнен Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен Иван Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1794

Отец: Матикайнен Иосиф Иванович

Мать: Матикайнен Софья Павловна

Рождение ребёнка
?.08.1817

Сын: Матикайнен Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
15.08.1823

Сын: Матикайнен Петр Иванович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Рождение ребёнка
17.04.1830

Сын: Матикайнен Адам Иванович

Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матикайнен Ева Адамовна

Смерть
Неизвестно
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