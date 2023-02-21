Матикайнен Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1794
Рождение ребёнка
?.08.1817
Сын: Матикайнен Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
15.08.1823
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Рождение ребёнка
17.04.1830
Мать ребёнка: Матикайнен Ева Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матикайнен Ева Адамовна
Смерть
Неизвестно