Абдуллин Айдар Ильшатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Айдар Ильшатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2020

Отец: Абдуллин Ильшат Марсельевич

Мать: Абдуллина Миляуша Ринатовна

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