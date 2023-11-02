Селезнев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1972
Рождение ребёнка
14.03.1996
Дочь: Русановская Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Селезнева Галина Александровна
Рождение ребёнка
16.03.2002
Дочь: Селезнева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Селезнева Галина Александровна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно