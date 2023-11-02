Селезнев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1972

Отец: Селезнев Николай Степанович

Мать: Селезнева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1996

Дочь: Русановская Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Селезнева Галина Александровна

Рождение ребёнка
16.03.2002

Дочь: Селезнева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Селезнева Галина Александровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Галина Александровна

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