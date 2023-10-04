Шмаков Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Шмаков Алексей Михайлов

Мать: Шмакова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шмаков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шмаков Матвей Дмитриев

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шмаков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Лаврентьева

Смерть
Неизвестно
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