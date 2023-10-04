Шмаков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Шмаков Алексей Михайлов
Мать: Шмакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шмаков Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шмаков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Лаврентьева
Смерть
Неизвестно