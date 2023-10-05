Гарифуллина Оксана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифуллина Оксана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1988

Отец: Иванов Вячеслав Гордеевич

Мать: Иванова Алефтина Евгеньевна

Бракосочетание
01.03.2013

Муж: Гарифуллин Ильнур Ильдарович

Рождение ребёнка
05.08.2014

Дочь: Гарифуллина Эмилия Ильнуровна

Отец ребёнка: Гарифуллин Ильнур Ильдарович

Рождение ребёнка
18.11.2020

Сын: Гарифуллин Дамир Ильнурович

Отец ребёнка: Гарифуллин Ильнур Ильдарович

Рождение ребёнка
09.01.2023

Дочь: Гарифуллина Эльвина Ильнуровна

Отец ребёнка: Гарифуллин Ильнур Ильдарович

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