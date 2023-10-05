Гарифуллина Оксана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1988
Бракосочетание
01.03.2013
Рождение ребёнка
05.08.2014
Дочь: Гарифуллина Эмилия Ильнуровна
Отец ребёнка: Гарифуллин Ильнур Ильдарович
Рождение ребёнка
18.11.2020
Сын: Гарифуллин Дамир Ильнурович
Отец ребёнка: Гарифуллин Ильнур Ильдарович
Рождение ребёнка
09.01.2023
Дочь: Гарифуллина Эльвина Ильнуровна
Отец ребёнка: Гарифуллин Ильнур Ильдарович