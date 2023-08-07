Сергей Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Логин Федосеевич
Мать: Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Домна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Флена Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно