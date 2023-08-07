Сергей Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Логинович

Сергей Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Логин Федосеевич

Мать: Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Домна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Флена Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close