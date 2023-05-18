(Евфанова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евфанова) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1857

Муж: Мальцев Федот Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.04.1858

Дочь: Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.01.1860

Сын: Мальцев Маркел Федотович

Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.10.1861

Сын: Мальцев Мартирий Федотович

Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.04.1865

Сын: Мальцев Семён Федотович

Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.08.1868

Дочь: Елизавета (Васса) Федотовна

Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович

Смерть
Неизвестно
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