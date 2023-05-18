(Евфанова) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1857
Рождение ребёнка
25.04.1858
Дочь: Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович
Рождение ребёнка
04.01.1860
Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович
Рождение ребёнка
24.10.1861
Сын: Мальцев Мартирий Федотович
Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович
Рождение ребёнка
12.04.1865
Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович
Рождение ребёнка
14.08.1868
Дочь: Елизавета (Васса) Федотовна
Отец ребёнка: Мальцев Федот Захарович
Смерть
Неизвестно