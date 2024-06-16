Ягудаев Даниэль י"ב אדר — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгудаев Даниэль י"ב אדר

Ягудаев Даниэль י"ב אדר

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ягудаев Авромхаим Кичири ד באלול

Мать: Абдурахманова Нозук ח באדר

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стела

Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягудаев Моисей

Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.