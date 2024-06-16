Ягудаев Даниэль י"ב אדר
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стела
Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягудаев Моисей
Мать ребёнка: Рубинова Мария ט"ז בחשוון
Смерть
Неизвестно