Чудинов Евдоким Назаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинов Евдоким Назаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Чудинов Назар Димитриев

Мать: не указана

Место жительства
1875 ст.
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
с семьей Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Смерть
Неизвестно
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