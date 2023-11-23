Тимофей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Алексей Семенов
Мать: Арина Федорова
ЦАМО ф.761 опись 1 Книга очередная рекрутская вотчины Его Сиятельства Графа Виктора Никитича Панина села Марфина с деревнями Составлена февраля 20 дня 1845г №33 Семен Максимов женат (55) 66 сын его... Показать все
Работа или профессия
1848
садовый ученик | ф.1274 опись 1 Подворовая опись 1848г №38 Сергей Семенов (28) 43 Жена Марфа Алексеева (36) 50 1й сын Иван (3) 17 2й сын Ефим (н/р) 7 Дочь Пелагея (н/р) 14 Сергея мать Степ... Показать все
Смерть
1848
ЦАМО ф.761 опись 1 Ревизские сказки за 1850 г Марфино Крестьяне Семен Максимов (55 в прошлую опись 1834г) умер в 1845 1й сын Сергей Семенов 45 жена Марфа Алексеева 52 сыновья Иван Сергеев 19 ... Показать все