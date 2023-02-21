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Андрей Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кирилл

Мать: Параскева Иларионовна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1752

Сын: Михей Андреевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мавра Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Афанасица, Скорыневская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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