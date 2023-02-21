Андрей Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кирилл
Мать: Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михей Андреевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мавра Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно