Аверин Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАверин Илья Алексеевич

Аверин Илья Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Аверин Алексей Назарович

Мать: не указана

Смерть
1803
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close