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Аверин Илья Алексеевич
Аверин Илья Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1803
Пол
Мужской
Отец
Аверин Алексей Назарович
1756 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Аверин Алексей Назарович
Мать: не указана
Смерть
1803
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