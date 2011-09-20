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Куц Николь
Куц Николь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.2011
Пол
Женский
Отец
Куц Николай Николаевич
1975 г.р.
Мать
Куц (Пруднова) Юлия
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2011
Отец:
Куц Николай Николаевич
Мать:
Куц Юлия
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