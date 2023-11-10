Сонин Тимофей Миронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Сонин Мирон
Мать: Сонина Елена Васильевна
В исповедных ведомостях за 1842г -45гг указывался Тимофей вместо Матвея. Если были близнецы, то почему нет в переписи их вместе? В 1849-50 пишется Матвей. Всех потомков записываю на Матвея МИроновича.
Смерть
Неизвестно