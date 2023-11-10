Сонин Тимофей Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Тимофей Миронович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
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Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Сонин Мирон

Мать: Сонина Елена Васильевна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
В исповедных ведомостях за 1842г -45гг указывался Тимофей вместо Матвея. Если были близнецы, то почему нет в переписи их вместе? В 1849-50 пишется Матвей. Всех потомков записываю на Матвея МИроновича.
Смерть
Неизвестно
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