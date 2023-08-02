Каленич Олесь Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленич Олесь Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1926

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Каленич Таисия

Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Денисенко Лариса

Мать ребёнка: Каленич Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каленич Таисия

Смерть
1936
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