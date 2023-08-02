Каленич Олесь Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1926
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Каленич Таисия
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Денисенко Лариса
Мать ребёнка: Каленич Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каленич Таисия
Смерть
1936