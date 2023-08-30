Звездина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звездина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звездин Виктор

Отец ребёнка: Звездин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звездин Николай

Отец ребёнка: Звездин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звездин Александр

Смерть
Неизвестно
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