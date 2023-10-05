Негер Антон Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Римско-католического вероисповедания.
Рождение ребёнка
02.04.1862 ст.
Сын: Негер Александра Антоновна
Мать ребёнка: Негер Софья Юстиновна
Место жительства
С 1862 по 1871 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Симферопольский мещанин.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негер Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Негер Софья Юстиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Негер Софья Юстиновна
Смерть
Неизвестно