Негер Антон Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегер Антон Христианович

Негер Антон Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Римско-католического вероисповедания.
Рождение ребёнка
02.04.1862 ст.

Сын: Негер Александра Антоновна

Мать ребёнка: Негер Софья Юстиновна

Место жительства
С 1862 по 1871 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Симферопольский мещанин.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негер Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Негер Софья Юстиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негер Софья Юстиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close