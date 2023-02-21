Трефилова Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1849 по 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1885

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1888

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1890

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Тимофей

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