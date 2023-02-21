Трефилова Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1885
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
08.01.1888
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1890
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Тимофей