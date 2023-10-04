Хорошавцева-Безматерных Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1911
Рождение ребёнка
06.07.1913
Дочь: Хорошавцева Анна Стефановна
Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович
Рождение ребёнка
15.10.1915
Сын: Хорошавцев Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович
Рождение ребёнка
19.04.1918
Сын: Хорошавцев Георгий Стефанович
Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хорошавцев Николай Стефанович
Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович
Смерть
Неизвестно