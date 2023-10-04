Хорошавцева-Безматерных Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавцева-Безматерных Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1911

Муж: Хорошавцев Стефан Симеонович

Рождение ребёнка
06.07.1913

Дочь: Хорошавцева Анна Стефановна

Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович

Рождение ребёнка
15.10.1915

Сын: Хорошавцев Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович

Рождение ребёнка
19.04.1918

Сын: Хорошавцев Георгий Стефанович

Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорошавцев Николай Стефанович

Отец ребёнка: Хорошавцев Стефан Симеонович

Смерть
Неизвестно
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