Селезнев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1975

Сын: Селезнев Алесей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
Похороны
Неизвестно

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