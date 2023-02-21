Волкова Лариса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Лариса Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.?

Сын: Волков Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Волков Валерий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Волков Валерий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Валерий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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