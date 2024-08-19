Арцимович Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович Михаил Викторович

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Место рождения

Ryssland

Дата рождения

07.06.1859

Дата смерти

20.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859

Отец: Арцимович Виктор Антонович

Мать: Арцимович (Жемчужникова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арцимович) Mirijam Mixailovna Марианна

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Artsimovich Юрий Yury Jurij Mixailovich Михайлович

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арцимович Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Развод
Неизвестно

Жена: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Работа или профессия
Неизвестно
юрист, государственный деятель действительный статский советник сенатор шталмейстер императорского двора губернатор Тулы и Витебска
Работа или профессия
1888
чиновник особых поручений по крестьянским делам при министре внутренних дел
Рождение ребёнка
10.10.1895

Сын: Artzimovitch Victor Mikhailovitch

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Работа или профессия
1896
помощника старшего чиновника инспекторского отдела собственной Е. И. В. канцелярии
Работа или профессия
1897
старший чиновник инспекторского отдела собственной Е. И. В. канцелярии
Рождение ребёнка
26.10.1897

Сын: Arcimovich Арцимович Михаил

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ezhova (Арцимович) Ekaterina Michailovna

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Работа или профессия
13.02.1902
Сувалкский губернатор
Рождение ребёнка
28.01.1903

Сын: Arcimovich Arcimovich Арцимович Vladimir Владимир

Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Работа или профессия
10.10.1904
Петроковский губернатор
Работа или профессия
02.12.1905
русский государственный деятель, сенатор, шталмейстер, Тульский губернатор (12.1905 - 16.7.1907)
Бракосочетание
14.11.1907

Жена: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna

Работа или профессия
19.12.1911
Витебский губернатор
Работа или профессия
06.12.1915
сенатор в департаменте герольдии
Смерть
20.05.1933
Похороны
Неизвестно

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