Арцимович Михаил Викторович
Место рожденияRyssland
Дата рождения07.06.1859
Дата смерти20.05.1933
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1859
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
юрист, государственный деятель действительный статский советник сенатор шталмейстер императорского двора губернатор Тулы и Витебска
Работа или профессия
1888
чиновник особых поручений по крестьянским делам при министре внутренних дел
Рождение ребёнка
10.10.1895
Сын: Artzimovitch Victor Mikhailovitch
Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna
Работа или профессия
1896
помощника старшего чиновника инспекторского отдела собственной Е. И. В. канцелярии
Работа или профессия
1897
старший чиновник инспекторского отдела собственной Е. И. В. канцелярии
Рождение ребёнка
26.10.1897
Рождение ребёнка
1899
Работа или профессия
13.02.1902
Сувалкский губернатор
Рождение ребёнка
28.01.1903
Сын: Arcimovich Arcimovich Арцимович Vladimir Владимир
Мать ребёнка: Tolstoy (Goryainova Горяинова Goriainov Горяинов) Ekaterina Katya Vasiljevna
Работа или профессия
10.10.1904
Петроковский губернатор
Работа или профессия
02.12.1905
русский государственный деятель, сенатор, шталмейстер, Тульский губернатор (12.1905 - 16.7.1907)
Бракосочетание
14.11.1907
Работа или профессия
19.12.1911
Витебский губернатор
Работа или профессия
06.12.1915
сенатор в департаменте герольдии
Смерть
20.05.1933
Похороны
Неизвестно