Титова Зиновия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Зиновия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Титов Андриян Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Титов Василий Егорович (Георгиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Василий Егорович (Георгиевич)

Смерть
До 1917
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