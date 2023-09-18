Титова Зиновия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Титов Василий Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Титов Василий Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1917